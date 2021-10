Travolto da un camion mentre attraversa la strada: grave ragazzino

E' stato ricoverato in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo il ragazzino di appena 15 anni investito, mentre andava a scuola, da un camion all'alba di lunedì a Capriolo, sulla Strada provinciale 469 nota anche come Via IV Novembre: a quanto pare il giovane stava attraversando la strada quando sarebbe stato travolto e sbalzato sull'asfalto. Tutto è successo intorno alle 7.

Seri traumi dopo l'impatto

Anche se colpito a velocità ridotta, il 15enne avrebbe comunque riportato seri traumi. Tanto da essere trasferito d'urgenza in ospedale a Bergamo: sul posto, oltre all'automedica, anche un'ambulanza dei volontari di Sarnico, che hanno poi provveduto al trasporto in ospedale. Sul luogo dell'incidente è sopraggiunta anche la madre del ragazzo, sotto shock per l'accaduto.

I rilievi sono stati affidati agli agenti della Polizia Stradale di Darfo. La strada è rimasta chiusa a lungo per permettere le operazioni di soccorso e di messa sicurezza: traffico inevitabilmente in tilt, in una fascia oraria già critica per via dei tanti che vanno al lavoro e dei bambini e ragazzi che invece vanno a scuola.