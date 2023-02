Auto si schianta davanti alla gelateria: paura per una giovane coppia

Una giovane coppia – lui 28 anni, lei 31 – è stata soccorsa da 118 e vigili del fuoco, a seguito di un incidente stradale che l'ha vista coinvolta lungo via 4 Novembre (la Ss 469) a Capriolo.

Poco prima delle 15 di ieri, domenica 26 febbraio, l'auto sulla quale viaggiavano è uscita di strada a circa una trentina di metri dalla rotatoria che interseca con via per Calepio. Lo schianto è avvenuto di fronte alla gelateria "Da Gino".

I ragazzi sono stati soccorsi da una squadra dei vigili del fuoco di Brescia e dall'ambulanza del Gruppo Volontari di Adro. Il più grave dei due è stato portato in ospedale con lesioni serie: è stato ricoverato nel nosocomio d'Iseo in codice giallo, le sue condizioni non preoccupano.

Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto: il guidatore ha fatto tutto da solo, per motivi ancora al vaglio delle forze dell'ordine, intervenute sul posto con una pattuglia della Stradale.