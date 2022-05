Spaventoso schianto sulla Provinciale: auto si ribalta, ragazza in ospedale

Brutto incidente stradale per una ragazza di 28 anni, che – all'alba di oggi, poco dopo le 5.30 – si è ribaltata con la propria auto lungo la Provinciale 9 a Capriano del Colle.

Lo schianto è avvenuto nel tratto di Sp9 che prende il nome di via Trento, a circa 150 metri di distanza dal parco Agostino Gallo. Lanciato l'allarme al 112, è stata subito inviata un'autolettiga dei volontari Sarc (Soccorso Ambulanza Roncadelle Castelmella) e una squadra dei vigli del fuoco di Brescia.

Dopo le prime cure sul posto, l'équipe medica ha portato la ragazza in città alla Poliambulanza, dov'è stata ricoverata in codice giallo: serie le lesioni riportate, ma non è in pericolo di vita.

Ancora da accertare la dinamica di quanto avvenuto, ma sembra che la 28enne abbia fatto tutto da sola: forse una distrazione e un colpo di sonno all'origine dello schianto.