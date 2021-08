Perde il controllo della bici, poi il 'volo' sull'asfalto: ciclista in ospedale

Per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della sua biciletta, finendo per cadere rovinosamente a terra. Brutta disavventura per un ciclista di 42 anni nella giornata di ieri, martedì 17 agosto, a Fenili Belasi, frazione di Capriano del Colle.

Erano da poco passate le 18.30: il 42enne stava pedalando lungo via Trento quando, arrivato all’altezza della Bottega di Bacco, è caduto sull’asfalto riportando traumi e lesioni in diverse parti del corpo.

Immediati i soccorsi: sul posto sono giunte un’auto medica e l’ambulanza del SARC di Roncadelle, insieme ai carabinieri di Verolanuova. Dopo essere stato medicato dai sanitari, il ciclista è stato trasportato alla Poliambulanza per il ricovero in codice giallo. Le sue condizioni non preoccupano.