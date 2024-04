Spaventosa caduta in bicicletta: ciclista soccorso in codice rosso

Una pedalata lungo le strade dell’alta Valle Sabbia è finita con una rovinosa caduta per un ciclista di 64 anni. Per lui si è davvero temuto il peggio: la centrale operativa del 112 ha infatti inviato sul posto l’eliambulanza di Sondrio, oltre a un’ambulanza e un’automedica.

Il 64enne è stato soccorso in codice rosso e poi trasportato, a bordo dell’elicottero del 118, in ospedale. Per fortuna, le sue condizioni sarebbero meno preoccupanti di quanto temuto inizialmente e non si teme per la sua vita.

La caduta verso le 13 a Capovalle, lungo la Sp 58: stando a una primissima ricostruzione, il ciclista non sarebbe stato urtato da altri veicoli di passaggio, ma avrebbe perso il controllo della bici mentre affrontava una curva in discesa. La dinamica e le cause dell’incidente sono al vaglio degli agenti dell’aggregazione di polizia locale della Valsabbia, che sono sul posto per i rilievi e gli accertamenti di rito.