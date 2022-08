Pauroso schianto in curva, biker finisce sotto un'auto: è grave

Un ragazzo di 21 anni è stato ricoverato al Civile di Brescia con gravi traumi e fratture in seguito a un pauroso incidente stradale. Il giovane - un turista tedesco - stava viaggiando lungo la provinciale 58 che attraversa la Valvestino quando, per cause da accertare, ha perso il controllo della sua moto da cross, finendo la corsa contro un’auto.

L’incidente è avvenuto domenica pomeriggio, verso le 17, tra Capovalle e Bottone. Stando a una prima ricostruzione - l'esatta dinamica è al vaglio dei carabinieri - pare che il ragazzo abbia sbagliato l’ingresso in una curva: sbalzato dalla sella, sarebbe poi rovinato sull’asfalto e infine sotto un’auto che viaggiava sull'opposta corsia.

Le sue condizioni sono apparse subito molto critiche: la chiamata ai soccorsi è infatti scattata in codice rosso. Sul posto sono intervenute un’ambulanza dei volontari di Vestone e l’eliambulanza. Il 21enne non avrebbe mai perso conoscenza, ma avrebbe riportato gravi traumi: dopo le prime cure, è stato trasportato - a bordo dell’elisoccorso - al Civile di Brescia dov’è tuttora ricoverato con una prognosi di 30 giorni.