Auto nella scarpata, muore parrucchiera: era la mamma dell'ex sindaco

La Val Sabbia piange l'improvvisa e tragica scomparsa dell'80enne Ivonne Viola. Verso le 18 di domenica, l'anziana ha perso il controllo della sua Suzuki Jimmy, mentre affrontava una curva lungo la Provinciale 58 (all'altezza del chilometro 9), nel tratto di strada che collega Idro a Capovalle. Ne è seguito un 'volo' terribile in una scarpata, di una decina di metri: il veicolo si è ribaltato più volte e per la donna non c'è stato nulla da fare, nonostante il pronto intervento di ambulanze ed elisoccorso, decollato da Brescia.



Sulla dinamica sono in corso gli accertamenti della polizia locale di Valle Sabbia, ma – da una prima ricostruzione – pare che nessun altro veicolo sia rimasto coinvolto: probabilmente c'è stato un errore di guida o un improvviso malore all'origine dell'incidente.

Ivonne Viola era conosciuta in tutta la valle: era in fatti originaria di Capovalle (dove per anni aveva lavorato come parrucchiera), ma era residente a Idro e aveva abitato a Vestone per lungo tempo: in questo ultimo Comune, inoltre, è stato sindaco dal 2004 al 2009 il figlio (e noto avvocato) Emanuele Corli.



La salma riposa ora nella casa funeraria delle onoranze funebri Gabusi&Zanidi di Sabbio Chiese; oltre al figlio Emanuele, lascia nel dolore la figlia Maria Cristina. I funerali saranno celebrati nella Parrocchia di San Giovanni Battista a Capovalle, mercoledì 25 maggio alle 15: al termine della messa esequiale, il corteo proseguirà per il cimitero locale.