Schianto auto-moto sulla Statale: donna soccorsa dall'eliambulanza

È intervenuta anche l’eliambulanza per l’incidente stradale verificatosi a Capo di Ponte nella prima mattinata di oggi, giovedì 20 luglio. Due i veicoli coinvolti nello schianto (un’auto e una moto) avvenuto, verso le 7.10, lungo la Statale 42, che in quel tratto prende il nome di via Nazionale. Stando a una prima ricostruzione, all’origine dello scontro ci sarebbe una mancata precedenza da parte della macchina: avrebbe invaso l’opposta corsia e colpito la due ruote.



Dopo l’impatto, la donna di 66 anni che viaggiava come passeggera sulla moto, sarebbe stata sbalzata dalla sella ed è poi rovinata sull’asfalto. La chiamata al 112 è scattata in codice rosso e sul posto, oltre a due ambulanze, è stato inviato l’elisoccorso. La 66enne non avrebbe mai perso i sensi, ma avrebbe riportato seri traumi: dopo le prime cure prestate dall’equipe medica del 118, è stata trasferita - a bordo dell’elicottero - alla clinica Poliambulanza di Brescia. Il ricovero nel nosocomio della città è avvenuto in codice giallo: le condizioni della donna non sarebbero quindi critiche.

Illeso l'uomo che guidava la moto, così come quello al volante dell'auto. Ad occuparsi dei rilievi sono stati i carabinieri, ai quali spetta ora ricostruire con esattezza la dinamica e le responsabilità dell’incidente.