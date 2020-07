Bimbo attraversa la strada sul monopattino, una moto lo travolge

Attimi di grande apprensione sabato pomeriggio a Campione del Garda, dove, poco prima delle 18, un bambino di 7 anni è stato travolto da una moto mentre attraversava la strada sul lungolago "Olcese", affollato da turisti e bagnanti.

Probabilmente il piccolo non si è accorto che stava arrivando la "due ruote". L'impatto è avvenuto a velocità non troppo elevata, ma per soccorrere il bimbo è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza, che lo ha trasportato in codice giallo all'ospedale Borgo Trento di Verona. Non è in pericolo di vita e, in attesa del personale medico, non ha mai perso conoscenza e parlava con la sua mamma.