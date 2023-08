Camper in panne dentro la galleria: traffico bloccato sulla Statale

Traffico a lungo bloccato stamattina sulla Statale 237 del Caffaro nel comune di Sabbio Chiese, per un camper rimasto in panne in mezzo alla galleria San Martino.

Fondamentale l'arrivo di una pattuglia di pronto intervento della Polizia Locale della Valsabbia: gli agenti sono infatti riusciti a mettere al sicuro sia i tre occupanti sia il veicolo, a cui era scoppiata una ruota.



A bordo c’era una famiglia di turisti tedeschi al rientro dalle vacanze, che ha poi calorosamente ringraziato i poliziotti valsabbini per l'aiuto prestato. Il traffico è poi lentamente tornato alla normalità.