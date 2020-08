Schianto contro il guardrail: grave una donna sbalzata fuori dall'abitacolo

Sono stabili le condizioni della donna rimasta coinvolta - insieme al marito e al figlio - nell'incidente che si è verificato ieri mattina nel tratto aretino dell'autostrada A1. Il camper su cui viaggiavano in direzione nord si è schiantato contro il guardrail. A bordo del mezzo, il padre (al volante) e il figlio hanno riportato solo lievi traumi. E' andata peggio alla madre, una signora residente nel Bresciano di 63 anni.

La donna è stata sbalzata fuori dal mezzo. Le sue condizioni sono apparse gravi ai sanitari del 118 - un'ambulanza infermierizzata di Monte San Savino, una ambulanza della pubblica assistenza di Foiano, oltre all'elisoccorso - arrivati sul posto insieme alla polizia stradale e ai vigili del fuoco.

La signora è stata trasferita in elicottero all'ospedale Le Scotte di Siena, dove è attualmente ricoverata. Si trova sotto osservazione: le sue condizioni sono stabili anche se nell'impatto ha riportato varie fratture.

Quel tratto 'maledetto' della A1

Il rumore delle lamiere e delle sirene. Per chi abita nei pressi del km 360 dell'Autostrada del Sole l'incidente di ieri mattina ha evocato ricordi a dir poco terribili e recenti. Lo scorso 5 giugno, proprio in quel tratto, persero la vita quattro persone: due bambini e i loro nonni che stavano viaggiano a bordo di una monovolume in direzione sud, e che andò a schiantarsi contro un tir fermo nella piazzola di sosta.

Una tragedia immane, con l'A1 e l'Italia divise in due per diverse ore, mentre gli operatori del 118 cercavano di compiere un autentico miracolo. A distanza di due mesi, questa volta in corsia nord, un incidente che per fortuna non ha avuto gravi conseguenze, ma che ha fatto tornare nella mente dei residenti della zona, e non solo, alla tragedia che si consumò lo scorso giugno.

