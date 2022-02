Tir si ribalta nel fosso, ferito il camionista: caos traffico in tangenziale

Grave incidente lungo la strada statale 45bis, la cosiddetta tangenziale della Valsabbia, in territorio di Prevalle. Poco prima delle 8 di martedì mattina, un autoarticolato che viaggiava in direzione Salò è uscito di strada per cause ancora da accertare, finendo la sua corsa in un fossato, ruote all'aria.

Il camionista - un uomo di 40 anni - sarebbe riuscito ad uscire da solo dalla cabina del tir, che trasportava sabbia e cemento, ma avrebbe riportato seri traumi: è stato trasportato d'urgenza alla clinica Poliambulanza di Brescia e poi ricoverato in codice rosso.

La cisterna del tir non si sarebbe rotta e il carico non avrebbe quindi invaso la carreggiata, ma le operazioni di rimozione del mezzo si annunciano lunghe e complesse: la Polizia Stradale non esclude la chiusura, nelle prossime ore, del tratto interessato dall'incidente.

Nel frattempo si segnalano rallentamenti, dovuti - a quanto pare - alla curiosità di alcuni automobilisti che si fermerebbero per scattare fotografie al tir che si è ribaltato nel fossato. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 e alla Polizia Stradale, sono stati inviati i Vigili del Fuoco.