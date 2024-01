Due tir si scontrano e si incastrano in curva: traffico nel caos

Una giornata di passione quella vissuta ieri, venerdì 12 gennaio, sulle strade dell’Alto Garda. Più precisamente a Nago Torbole, quando alle 13:30 il traffico è andato letteralmente in tilt.

Il motivo è legato all’incidente che ha coinvolto due camion: si sono scontrati in una curva non lontano dalla rotatoria che conduce verso Maza. Uno schianto che, dal punto di vista sanitario, non ha avuto conseguenze, ma da quello del traffico sì.



I due mezzi, uno proveniva da Arco l’altro da Nago, dopo l'incidente si sono incastrati: per quasi un’ora il traffico nell’area è rimasto paralizzato, con una coda lunga chilometri. Una volta che i soccorritori sono riusciti a disincastrare i mezzi, la viabilità è tornata a scorrere.



Fonte: Trentotoday.it