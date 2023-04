Evita un altro camion ed esce di strada: abbattuto palo della luce da 15mila volt

Stava percorrendo la Sp78, la strada che da Calvagese porta a Soiano, quando all'improvviso ha dovuto sterzare a sinistra per evitare di entrare in collisione con un altro mezzo pesante. Una brusca manovra che ha portato all'uscita di strada un camion ha provocato l'abbattimento di un palo della luce che sostiene una line di tensione da 15mila volt.

È successo nel primo pomeriggio di ieri, venerdì 14 aprile, a Calvagese, in Valtènesi. Alla guida del camion c'era un veronese di 32 anni in viaggio da Lonato a Soiano. L'incidente si è verificato nei pressi dell'Arzaga Golf Club: per evitare di scontarsi con un altro mezzo pesante, il camionista è stato costretto a sterzare bruscamente a sinistra, finendo nella scarpata.

Se per la sua incolumità non ci sono stati problemi - il conducente era praticamente illeso - sono da registrare invece pesanti ripercussioni sul traffico. La strada è stata completamente chiusa per consentire ai tecnici di Enel Distribuzione di disattivare la linea elettrica e contemporaneamente per recuperare il camion nella scarpata. Sul posto gli agenti della Polizia locale del servizio intercomunale di Calvagese e Muscoline, quelli di Bedizzole e Calcinato, e i Vigili del fuoco.