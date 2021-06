Pauroso schianto sulla Provinciale: sbalzato sull'asfalto, 18enne grave in ospedale

Pauroso schianto giovedì pomeriggio a Calvisano, sulla Strada provinciale 29: un ragazzo di 18 anni che abita in paese è ricoverato in gravi condizioni al Civile. E' stato soccorso dai sanitari dell'automedica e di un'ambulanza della Croce Rossa: l'hanno trovato privo di sensi, è stato rianimato e poi trasferito in ospedale in elicottero, ricoverato in codice rosso.

Tutto è successo poco prima delle 14. Su quanto accaduto stanno indagando i carabinieri. Il giovane era in sella al suo scooter quanto improvvisamente è stato sbalzato sull'asfalto, dopo un volo diversi metri. Sono due le ipotesi al vaglio degli inquirenti: il 18enne potrebbe aver fatto tutto da solo, ma non si esclude che qualcuno possa averlo urtato, senza fermarsi. Accertamenti in corso.