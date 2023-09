Travolti da un'auto sulla e-bike, marito e moglie in ospedale: lui è grave

Marito e moglie feriti nello schianto di Mezzane di Calvisano: erano, insieme, in sella a una bicicletta elettrica (ebike) e sono stati travolti da una Fiat Panda che in quel momento stava svoltando a sinistra. Tutto è successo intorno alle 18.30 in Via Carpenedolo: ad avere la peggio il 35enne che conduceva la ebike, ricoverato in codice rosso al Civile, trasferito in ospedale in elicottero (ma in serata, la buona notizia: non sarebbe in pericolo di vita).

L'incidente

Solo ferite lievi per la moglie di 41 anni: soccorsa da un'ambulanza di Soccorso Azzurro, è stata trasferita in codice giallo alla Poliambulanza. Illeso ma comunque visitato sul posto il 60enne alla guida della Panda: mobilitata anche un'ambulanza della Croce Rossa, oltre ai Carabinieri di Calvisano per la gestione della viabilità . I rilievi sono stati invece affidati agli agenti della Polizia Stradale di Desenzano.

Secondo quanto ricostruito, marito e moglie stavano pedalando in direzione del centro di Mezzane quando sul loro cammino avrebbero incrociato la Fiat Panda, che viaggiava in direzione opposta. Il 60enne alla guida, come detto, non si sarebbe accorto della bici e avrebbe comunque svoltato a sinistra. La dinamica è al vaglio della Polstrada, così come eventuali responsabilità .