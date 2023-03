Si ribalta un tir carico di metallo: camionista portato in ospedale

Per lunghi attimi si è temuto il peggio all'alba di lunedì a Viadana di Calvisano: è qui che poco dopo le 6 un camion adibito al trasporto metalli si è ribaltato su un fianco, lungo Via Circonvallazione Acciaierie, subito dopo la rotatoria all'incrocio con Via Brescia sulla Sp37.

Ricoverato in codice giallo

Alla guida del mezzo pesante c'era un 49enne, soccorso grazie al provvidenziale intervento dei Vigili del Fuoco di Castiglione delle Stiviere. Il ferito è stato poi preso in cura dai sanitari dell'automedica e trasferito in ospedale da un'ambulanza della Croce Rossa di Calvisano, ricoverato a Manerbio in codice giallo.

I rilievi sono stati affidati alla Polizia Stradale: non risulta il coinvolgimento di altri veicoli e dunque il 49enne avrebbe fatto tutto da solo. Non facili le operazioni di ripristino e rimessa in sicurezza della carreggiata, per (ri)sollevare il camion e recuperare il materiale trasportato.