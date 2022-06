Travolta da un'auto, bimba in bici 'vola' sull'asfalto: portata al Civile

Stava pedalando lungo le vie del paese (dove abita) in sella alla sua fedele bicicletta, quando è stata investita da un'auto di passaggio. Attimi di apprensione si sono vissuti a Calvisano, nel pomeriggio di martedì, per una bimba di 11 anni vittima di un incidente stradale.

La dinamica di quanto accaduto, verso le 18, è al vaglio dei carabinieri della locale stazione. Stando a una prima ricostruzione, pare che la piccola stesse attraversando via San Michele, quando è stata colpita da una macchina guidata da una ragazza di 19 anni. L'urto - per fortuna - non sarebbe stato violento, ma l'11enne avrebbe perso l'equilibrio, finendo per cadere sull'asfalto.

La giovane al volante le ha prestato le prime cure e ha allertato immediatamente il numero unico per le emergenze: sul posto è stata inviata un'ambulanza dei volontari di Calvisano Soccorso. Le condizioni della bambina non sono apparse gravi, ma è stata portata - a bordo dell'autolettiga - al pronto soccorso pediatrico del Civile di Brescia, per gli accertamenti del caso. Ricoverata in codice giallo, è stata dimessa dopo poche ore: avrebbe riportato escoriazioni e contusioni di lieve entità, tanto che la prognosi è di 5 giorni.