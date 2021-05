Frontale tra auto sotto la pioggia, una finisce in un campo: due feriti in ospedale

Verso le 10 di martedì 11 maggio, a Calvisano due auto si sono scontrate lungo via Carpenedolo. Una 64enne – diretta verso Calvisano – ha perso il controllo della sua Fiat Panda andando a sbattere contro una Volkswagen Golf, guidata da una donna di 36 anni che viaggiava in direzione opposta. I due veicoli non procedevano ad alta velocità, ma in quel momento l’asfalto era scivoloso a causa della pioggia e la Panda ha terminato la sua corsa nei campi a lato della carreggiata.



Alcuni automobilisti di passaggio hanno prontamente allertato i soccorsi: sul posto sono intervenuti un’auto medica e la Croce Rossa di Calvisano. Le due donne, riporta Bresciaoggi, sono state trasferite alla Poliambulanza per accertamenti. Le indagini sono al vaglio della polizia stradale di Desenzano.