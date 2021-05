Tragedia nella notte: scooter si scontra con un'auto, morto un 14enne

Dopo la tragica giornata di venerdì, quando sono morte - in altrettanti incidenti stradali - tre persone, purtroppo le strade bresciane tornano a insanguinarsi. Nella notte tra sabato e domenica un ragazzino di 14 anni ha perso la vita in seguito allo scontro del suo scooter con un'auto.

L'incidente è avvenuto attorno a mezzanotte (ben dopo l'inizio del coprifuoco) a Calvagese della Riviera, in Valtenesi, lungo la strada che collega le località di Carzago e Mocasina. Per motivi ancora da chiarire, lo scooter ha centrato nella parte anteriore destra un'auto, lasciando sull'asfalto il ragazzino. Immediato l'arrivo dei soccorsi. Il giovane, che non aveva nemmeno il patentino per guidare il mezzo, è stato trasportato in eliambulanza al Civile, dove è morto poco dopo il suo arrivo.