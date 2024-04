Violento frontale in centro al paese: due donne soccorse in codice rosso

Poco prima delle 18 di venerdì 19 aprile, due auto si sono scontrate frontalmente lungo via Vittorio Veneto a Calvagese della Riviera. L’impatto è stato piuttosto violento, le macchine sono andare distrutte e due giovani donne sono state soccorse in codice rosso. Per fortuna l’allarme è rientrato poco dopo l’arrivo dei volontari del 118.

Le due donne, di 20 e 39 anni, avrebbero riportato traumi e ferite, ma le loro condizioni non sarebbero preoccupanti: sono state trasportate alla clinica Poliambulanza di Brescia e all’ospedale di Gavardo per gli accertamenti e le cure del caso. Le cause e le responsabilità dell’incidente sono al vaglio della polizia locale, che si è occupata dei rilievi del caso e della gestione del traffico.