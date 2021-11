Investita in bici da un camion, batte la testa: grave una donna

Si è alzata in volo anche l'eliambulanza, per soccorrere la ciclista di 64 anni investita da un camion in località Terzago a Calvagese della Riviera, stamattina verso le 10.

A seguito dell'urto, la donna è caduta rovinosamente a terra, battendo la testa: ha riportato un grave trauma cranico ed è stata elitrasportata in codice rosso alla Poliambulanza di Brescia.

Ancora da ricostruire la dinamica di quanto accaduto, sulla quale stanno lavorando gli uomini della Polizia Locale di Calvagese e Muscoline. Sul posto è intervenuta anche un'ambulanza del Cosp di Mazzano.