Paurosa carambola all'incrocio, 3 feriti: ragazzina ricoverata in codice rosso

Nella paurosa carambola di domenica pomeriggio sono rimaste coinvolte quattro persone, di cui tre ricoverate in ospedale: tra loro anche una ragazzina di 13 anni, trasferita in codice rosso al Pediatrico del Civile (ma è sempre rimasta cosciente, e non è in pericolo di vita). E' successo poco dopo le 14.30 sulla Strada provinciale 668, in quel tratto nota come Via Trivellino, subito dopo l'incrocio con le vie Duca degli Abruzzi e Colombarino, ai confini tra Montichiari e Lonato.

L'incidente

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Locale intercomunale, all'origine dello schianto potrebbe esserci stata una mancata precedenza. Nell'incidente coinvolte una Mercedes Classe E e una Opel Zafira: a bordo del primo mezzo una coppia e l'adolescente, ferite una giovane donna e la ragazzina; sulla Opel un uomo di 40 anni con sole ferite lievi, trasferito in codice verde a Montichiari da un'ambulanza di Soccorso Azzurro.

Illeso l'uomo a bordo della Mercedes, ferite le due donne: la più grande è stata ricoverata in codice giallo al Civile, trasferita in ospedale da un'ambulanza di Garda Emergenza, la ragazzina - come detto - è stata trasportata in rosso al Pediatrico da un'autolettiga del Cosp Bedizzole. Sul posto anche l'automedica e i Vigili del Fuoco.