Si schianta contro un'auto parcheggiata: ragazzo estratto dalle lamiere

Per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della Fiat Panda che stava guidando mentre percorreva una discesa, finendo per schiantarsi contro un'auto in sosta. Un impatto violento: l'utilitaria è andata praticamente distrutta e il giovane al volante, un 35enne di Calcinato, è stato estratto dalle lamiere accartocciate di vigili del fuoco.

L'incidente è avvenuto nella serata di martedì a Calcinato, lungo via Stazione. La chiamata al 112 è scattata verso le 21.10 e sul posto, oltre ai pompieri, sono state inviate un'ambulanza e un'automedica. Dopo le prime cure, il 34enne è stato trasferito all'ospedale di Montichiari: avrebbe riportato seri traumi ed è stato ricoverato in codice giallo.

La dinamica di quanto accaduto è al vaglio dei carabinieri di Calcinato, che si sono occupati dei rilievi. Come da prassi, il giovane al volante della Panda è stato sottoposto agli esami per accertare l'eventuale presenza di alcol o di sostante stupefacenti nel sangue.