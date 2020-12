Auto invade l'opposta corsia, poi la paurosa carambola: 4 feriti, tra cui una ragazzina

Per fortuna non ci sono feriti gravi, ma la paura è stata davvero tanta a Calcinato. Lo schianto, che ha coinvolto in tutto 2 auto e 4 persone, si è verificato in via Rovadino, poco dopo le 19 di mercoledì.

Ad innescare la carambola sarebbe stata una Jeep che, per cause al vaglio degli agenti del comando intercomunale di Polizia Locale di Lonato, Bedizzole e Calcinato, avrebbe improvvisamente invaso l'opposta corsia, per poi schiantarsi contro un'auto che sopraggiungeva in quegli istanti. Dopo l'impatto, la Jeep, guidata da un 40enne casa a Desenzano, ha finito la sua corsa in un campo.

Sull'altra auto viaggiavano due ragazzi - un 29enne e un 37enne- e una ragazzina di 14 anni, di casa a Calcinato. Sia il 40enne che i tre giovani hanno rimediato ferite, per fortuna non gravi: sul posto sono intervenute tre ambulanze e un'automedica, che hanno trasportato i contusi all'ospedale di Desenzano e al Civile di Brescia. Come detto, nessuno sarebbe in gravi condizioni.