Schianto frontale in tangenziale: due feriti e traffico nel caos

Poco dopo le 13.30 di oggi, giovedì 13 giugno, un incidente ha mandato in tilt il traffico della tangenziale Sud di Brescia. Si segnalano lunghe nel tratto compreso tra Rezzato e Calcinato. La buona notizia è che non sarebbero gravi le condizioni dei due uomini (hanno 42 e 83 anni) rimasti feriti nello schianto. Soccorsi dai volontari della Croce Bianca di Brescia e di Calcinato soccorso, sono stati trasferiti nei nosocomi della zona, in codice giallo.



La dinamica del sinistro, avvenuto in territorio di Calcinato, è ancora al vaglio della polizia locale che è sul posto per i rilievi e la gestione della viabilità. Stando alle prime informazioni trapelate, si sarebbe trattato di un scontro frontale tra due auto. Come detto, pesanti disagi: code chilometriche si sono formate soprattutto in direzione del Lago di Garda.