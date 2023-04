❌ Frontale auto-tir: giovane uomo lotta per la vita alla Poliambulanza

Ha passato la notte ma non è ancora fuori pericolo il 40enne di Calcinato (classe 1983) di origini pakistane rimasto gravemente ferito nell'incidente di martedì mattina sulla Strada provinciale 28, l'arteria che si collega a Montichiari: è ricoverato nel reparto di Rianimazione della Poliambulanza di Brescia.

Qui è stato trasferito in codice rosso dopo il sinistro, avvenuto intorno alle 8.30: la Opel Astra del 40enne, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe improvvisamente invaso la corsia opposta di marcia, proprio mentre transitava un camion autoarticolato Scania guidato da una donna di 45 anni di nazionalità polacca.

L'incidente

Nello schianto la Opel è stata sbalzata fuori strada ed è finita in un campo dopo un volo di diversi metri. Il 40enne è stato soccorso dai sanitari di ambulanza e automedica, con il supporto dei Vigili del Fuoco, e come detto trasferito d'urgenza in ospedale. I rilievi sono stati affidati agli agenti del comando intercomunale di Polizia Locale di Calcinato e Bedizzole, guidati dal comandante Andrea Agnini, che si sono occupati anche della complicata gestione della viabilità: ai rilievi su strada si aggiungono le testimonianze di chi avrebbe assistito alla scena.