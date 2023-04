Schianto tra camion in A4: due feriti e traffico nel caos

Brutto incidente poco prima dell’alba di oggi, lunedì 3 aprile, lungo l’autostrada A4: due camion che viaggiavano in direzione della nostra città si sono scontrati in territorio di Calcinato. Stando a quanto ricostruito dalla polizia stradale si sarebbe trattato di un violento tamponamento. Per fortuna, non si registrano gravi conseguenze per i due camionisti coinvolti.

La chiamata al numero unico per le emergenze è scattata verso le 5.15, in codice rosso: sul posto sono intervenute due ambulanze arrivate da Brescia e una da Calvisano, oltre una squadra dei vigili del fuoco. I due camionisti, di 41 e 46 anni, sono stati soccorsi dai volontari della Croce Rossa e poi trasportati alla clinica Poliambulanza di Brescia. Uno avrebbe riportato seri traumi ed è stato ricoverato in codice giallo, l’altro se la sarebbe cavata con ferite più lievi.

Inevitabili le ripercussioni sul traffico: nel tratto interessato dall’incidente si sono registrate code e rallentamenti per circa 2 km, poi smaltite dopo oltre un'ora. La dinamica dello schianto è al vaglio della polizia stradale di Verona Sud che si è occupata dei rilievi di rito.