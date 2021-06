Maxi incidente tra 7 veicoli, 9 i feriti: traffico nel caos e fiamme in strada

Inferno di fuoco in autostrada: 7 veicoli e 12 persone coinvolte, tra cui 9 feriti e una donna in gravi condizioni in ospedale. E' il bilancio del pauroso schianto, poco dopo le 18, sull'autostrada A4 tra i caselli di Brescia Est e Desenzano, in territorio di Calcinato. Per cause ancora in corso di accertamento si è scatenata una folle carambola, con una serie di tamponamenti.

A seguito degli schianti una vettura alimentata a Gpl ha preso fuoco: l'incendio ha coinvolto anche altre vetture. Fortunatamente gli occupanti si erano già messi in salvo. Come detto sono 9 i feriti, quasi tutti in buone condizioni: ad avere la peggio una donna, con un grave trauma toracico, che è stata trasportata in ospedale a Bergamo in elicottero.

Sul posto 5 ambulanze, automedica e infermierizzata

Sul posto anche cinque ambulanze, l'automedica e l'infermierizzata: i feriti sono stati ricoverati a Desenzano, Gavardo, Montichiari e in Poliambulanza a Brescia. Decisivo anche l'intervento dei Vigili del Fuoco del comando provinciale, che non solo hanno soccorso le persone infortunate ma con l'ausilio di liquido schiumogeno hanno spento l'incendio delle auto. I rilievi sono stati affidati alla Polizia Stradale: traffico inevitabilmente in tilt per diverse ore, fino a tarda sera, e code fino a 7 chilometri.