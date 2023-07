Ancora code e disagi nel tratto bresciano dell’autostrada A4 a causa di un incidente avvenuto, poco dopo le 8 di oggi (lunedì 24 luglio) nel tratto compreso tra Desenzano del Garda e Brescia Est, in direzione di Milano.





Al momento non si hanno informazioni sulla dinamica del sinistro, che avrebbe coinvolto due auto, verificatosi in territorio di Calcinato. In mattinata sono state segnalate code lunghe otto chilometri. Due le persone rimaste ferite nello schianto: per loro diversi traumi, ma pare nulla di grave. Soccorsi dai volontari della Croce Rossa, sopraggiunti a bordo di tre ambulanze, entrambi i feriti sono stati ricoverati al Civile di Brescia in codice giallo.