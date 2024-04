Si schianta con l'auto contro un albero: ragazzo portato alla Poliambulanza

Quasi per miracolo, un 22enne della Bassa è uscito dall'abitacolo della sua utilitaria solamente con traumi e ferite lievi, a seguito di un pauroso incidente stradale che l'ha visto protagonista, suo malgrado, verso le 19.30 di giovedì 11 aprile a Calcinato.

Per cause ancora in fase di accertamento, il giovane ha perso il controllo del veicolo mentre viaggiava lungo via Moriaga, finendo per schiantarsi contro un albero a lato della carreggiata. Un impatto violento, che ha devastato la macchina.

Per i soccorsi sono intervenuti i vigili del fuoco, un'ambulanza e un'auto medica, mentre – per i rilievi e la gestione del traffico – è sopraggiunta una pattuglia dei carabinieri di Calcinato.



Come scritto in apertura d'articolo, le condizioni del ragazzo non preoccupano: è stato portato alla Poliambulanza di Brescia per il ricovero in codice giallo. Pochi dubbi sulla dinamica: nessun altro veicolo è stato coinvolto, il 22enne ha fatto tutto da solo, perdendo il controllo dell'auto per motivi ancora da appurare.