Con l'auto "vola" sulla rotonda: era senza patente e ubriaco 6 volte oltre il limite

Non solo era ubriaco, tra l'altro con un tasso alcolemico addirittura 6 volte superiore al limite di legge: ma era pure alla guida senza patente, già ritirata in passato e proprio per guida in stato di ebbrezza. Queste le condizioni del ragazzo di 24 anni di origini indiane che nel tardo pomeriggio di lunedì è stato protagonista di un incidente sulla Strada provinciale 97 a Calcinate (Bg), in direzione di Palazzolo sull'Oglio e a pochi chilometri dai confini bresciani.

In volo sulla rotonda

Niente di grave, per fortuna, ma poteva anche andare peggio: con la sua auto, intestata al padre, il giovane è finito dritto sulla rotatoria all'incrocio con Viale degli Olmi, vicino al campo sportivo. Gli agenti della Polizia Locale, intervenuti per i rilievi, hanno subito notato che il 24enne faticava a reggersi in piedi: per questo è stato richiesto supporto a una pattuglia dei Carabinieri, attrezzata con test dell'etilometro.

Gli accertamenti hanno confermato i sospetti delle forze dell'ordine: il giovane era ubriaco alla guida, con un tasso alcolemico di circa 3 g/l, circostanza che – come riportano le tabelle ufficiali del ministero della Salute – potrebbe portare alla “compromissione grave dello stato psicofisico, comportamenti aggressivi e violenti, difficoltà marcata a stare in piedi o camminare”. È stato denunciato penalmente per guida in stato di ebbrezza e guida senza patente: sarà inoltre multato per più di 10mila euro.