Ancora sangue sulle strade della Lombardia, a pochi chilometri dai confini bresciani. Venerdì mattina, tra Cavernago e Calcinate (Bergamo), in territorio di quest’ultimo, ha perso la vita un motociclista di 48 anni: la dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio degli agenti della Polizia Stradale, intervenuti per i rilievi del caso.

Tutto è successo intorno alle 7, all’incrocio tra Via Larga, Via Caravaggio e la Strada provinciale 573: due i mezzi coinvolti nello schianto, una moto e un’autovettura. L’allarme è stato lanciato in codice rosso ma per il biker, purtroppo, non c’era già più niente da fare: sul posto l’automedica, un’ambulanza di Padana Emergenza, l’elisoccorso decollato da Bergamo. Illeso l’automobilista.