Parcheggia senza freno a mano: donna resta incastrata tra l'auto e un muro

Insolito incidente nel primo pomeriggio di sabato a Caino, protagonista una donna di 66 anni: è rimasta incastrata tra la portiera della sua auto e un muro. È accaduto verso le 13.20 in via Grignole.

Stando a una primissima ricostruzione, la 66enne avrebbe parcheggiato la macchina in discesa, dimenticandosi di tirare il freno a mano. Una volta scesa, si sarebbe accorta della disattenzione e avrebbe provato a rimediare, risalendo sull'auto in movimento per bloccarla: sarebbe però rimasta incastrata tra lo sportello e un muro contro il quale -nel frattempo- era finito il veicolo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, per liberare la donna dalla morsa, e i sanitari del 118, arrivati a bordo di un'ambulanza e dell'elisoccorso. La 66enne è stata trasferita alla clinica Poliambulanza di Brescia a bordo dell'elicottero: avrebbe riportato seri traumi, ma non sarebbe in gravi condizioni.