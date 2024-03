Perde il controllo della Vespa, cade e batte la testa: è grave

La strada in discesa, l'asfalto bagnato, una curva: un 28enne è ricoverato al Civile in gravi condizioni per i traumi riportati nella caduta dalla Vespa sulla quale viaggiava. L'incidente si è verificato attorno alle 16:00 di ieri, vigilia di Pasqua.

L'uomo, Patrick Meni, residente a Pisogne, stava scendendo dalla Val Palot in direzione di Pisogne, quando - nell'affrontare una curva, non distante dalla chiesa di Sonvico, tra Sonvico e Fraine - ha perso il controllo della Vespa ed è caduto. Destino ha voluto che il mezzo si schiantasse a poca distanza dal muretto di protezione della carreggiata: il 28enne è andato a sbattere proprio sul muretto, per poi cadere per diversi metri nel prato sottostante.

Sul posto sono stati inviati l'ambulanza del 118 di Pisogne, l'automedica di Lovere e i Vigili del fuoco. All'arrivo dei sanitari l'uomo era privo di coscienza. Stabilizzato, è stato trasferito sull'eliambulanza e portato in volo all'ospedale Civile di Brescia in codice rosso, dove è ricoverato in prognosi riservata.