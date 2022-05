Cade con la Vespa, poi perde i sensi: ricoverato in codice rosso

Nell'affrontare una curva è caduto, terminando la corsa steso sull'asfalto, sotto il peso della sua Vespa. Un uomo di 54 anni di Mura è stato portato in codice rosso in ospedale dopo l'incidente che lo ha visto protagonista nella sertata di ieri, attorno alle 20:00.

La caduta è avvenuta in una curva della Strada provinciale 54, in via Massimo, a Mura, in Valle Sabbia. L'allarme è stato lanciato da alcuni automobilisti di passaggio che si sono imbattuti nell'uomo steso a terra. Inizialmente - riporta il Giornale di Brescia - il 54enne parlava e non sembrava essere troppo grave (nonostante alcune ferite sul viso), poi però avrebbe perso conoscenza, facendo temere fosse in corso un'emorragia cerebrale.

Soccorso dai sanitari giunti a bordo di un'ambulanza della Valtrompia, l'uomo è stato così trasportato all'ospedale Civile di Brescia con l'elicottero.