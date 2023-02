Furgone sbanda e si schianta contro un palo: così il cuore di Bruno si è fermato

E' Bruno Antoniazzi, 74 anni, la vittima dell'incidente stradale di mercoledì pomeriggio - erano circa le 13.30 - in Via Lamarmora a Brescia. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia Locale, intervenuti per i rilievi, il 74enne avrebbe perso il controllo del suo furgone Ford Transit a causa di un malore, a seguito del quale avrebbe sbandato fino a salire sullo spartitraffico e a centrare in pieno un palo della luce, anche se a bassa velocità.

Inutili i tentativi di rianimarlo

Diversi passanti hanno subito allertato il 112, ma all'arrivo dei soccorsi non c'era già più niente da fare: il cuore di Antoniazzi si è fermato e non è stato possibile rianimarlo. Sul posto, oltre alla pattuglia della Polizia Locale, anche l'automedica e un'ambulanza della Croce Bianca. La salma è già a disposizione dei familiari che potranno così organizzare i funerali. Bruno Antoniazzi abitava a Concesio e gestiva un'attività commerciale in città.