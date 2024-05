Pauroso frontale sulla Provinciale: soccorsi in codice rosso

Pauroso incidente nella prima mattinata di oggi (sabato 4 maggio) lungo la Sp 10 tra Brione e Polaveno. Verso le 9, due auto si sono scontrate frontalmente, per cause al vaglio della polizia stradale di Iseo che è sul posto per i rilievi del caso. I soccorsi sono scattati in codice rosso: stando a quanto riporta Areu - l’agenzia regionale di emergenze e urgenza - sarebbero tre le persone coinvolte nello schianto avvenuto poco fuori l’abitato di Gazzane.

Sul posto sono quindi state inviate un’ambulanza dei volontari di Villa Carcina e un’automedica in codice rosso: i sanitari stanno prestando le prime cure alle persone coinvolte. L'allarme è poi rientrato: nessuno dei feriti sembrerebbe versare in condizioni critiche.