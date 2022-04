Auto si ribalta a pochi metri dalle scuole: uomo estratto dalle lamiere

Lo schianto, poi un gran boato che ha attirato in strada tutti i residenti della traversa Trentesima del Villaggio Prealpino di Brescia. Lo spavento è stato tanto, così come i danni riportati dalla macchina coinvolta nell’incidente avvenuto verso le 19 di mercoledì sera, a poca distanza dalle scuole medie. L'auto - un 'utilitaria di colore grigio - si è letteralmente capovolta sull'asfalto. Fortunatamente non si registrano feriti gravi.

L'uomo al volante - un 55enne - è stato estratto dall'abitacolo dai vigili del fuoco e poi affidato alle cure dei volontari del Cosp di Bovezzo, sopraggiunti a bordo di un'ambulanza. Per lui tanta, tantissima paura, ma pare solo lievi ferite: è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Città di Brescia per le medicazioni del caso e dimesso dopo poche ore.

La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia locale di Brescia, che si è occupata dei rilievi. Stando a una prima ricostruzione, il 55enne avrebbe perso il controllo della macchina, per cause ancora da chiarire, urtando - pare - il cordolo del marciapiede. Dopo lo schianto, l'utilitaria è finita ruote sull'aria in mezzo alla carreggiata.