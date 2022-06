Auto si schianta contro il muro di un ristorante: gravissimo il conducente

La sbandata improvvisa e l'urto contro lo spigolo di una casa, poi l'auto – ormai fuori controllo – ha sfiorato alcuni veicoli in sosta lungo vicolo dell'Ortaglia, finendo la corsa 200 metri più avanti, contro il muro posteriore del ristorante "Vita" di Piazzale Arnaldo, a Brescia.

L'uomo al volante - un 75enne - era riverso sul volante della Bmw, privo di conoscenza, quando i volontari della Croce Bianca di Brescia sono arrivati sul posto, insieme ai vigili del fuoco. Per consentire ai sanitari di entrare nell'abitacolo e prestare i soccorsi all'uomo, i pompieri hanno infranto il finestrino posteriore dell'auto. Poi la corsa versa la clinica Poliambulanza, dove l'anziano è stato ricoverato in codice rosso: le sue condizioni sarebbero molto critiche. Ancora da chiarire perché il 75enne abbia perso il controllo della Bmw: non si esclude che all'origine della sbandata ci sia un malore improvviso.

L'auto non è andata distrutta nell'impatto e ha riportato danni di lieve entità. La dinamica e le cause all'origine dello schianto, avvenuto poco dopo le 11 di mercoledì, sono al vaglio della Polizia locale di Brescia che si è occupata dei rilievi e della gestione del traffico.