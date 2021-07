Spaventoso incidente: auto fuori controllo sbanda e si ribalta lungo il viale

È stato portato in ambulanza all'ospedale Civile di Brescia, il ragazzo di 22 anni protagonista di un brutto incidente in auto, avvenuto verso le 6.20 di oggi – domenica 11 luglio – lungo viale Venezia in città.

Per cause ancora da accertare, il giovane ha perso il controllo del mezzo all'altezza del distributore di benzina Q8, finendo per ribaltarsi.

Per i soccorsi sono prontamente intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco, un'auto medica e un'autolettiga. Il 22enne ha riportato lesioni serie, ma non sembra essere in pericolo di vita. È stato ricoverato in codice giallo nel nosocomio cittadino.