Ragazzina investita da un bus: strada chiusa e traffico nel caos

Attimi di paura e traffico nel caos nella mattinata di oggi (giovedì 18 gennaio) nella zona Est di Brescia a causa della chiusura di un tratto di Viale Venezia per un incidente avvenuto verso le 7.30. Stando alle prime informazioni trapelate, una ragazzina di 17 anni è stata investita da un autobus di linea all’altezza della chiesa del Buon Pastore: per consentire i soccorsi e i rilievi della polizia locale la carreggiata - in direzione di Sant'Eufemia - è stata temporaneamente chiusa. Inevitabili e pesanti le ripercussioni sul traffico, già congestionato: lunghe code si sono formate lungo viale Bornata, ma pure in via Mantova e a San Polo. La situazione è tornata alla normalità dopo le 9.

Per fortuna le condizioni della 17enne non sarabbero critiche: non avrebbe mai perso i sensi e, dopo le prime cure, è stata trasferita in ambulanza al Pronto soccorso del Civile di Brescia. Il ricovero nel principale nosocomio cittadino è avvenuto in codice giallo: se la caverà. La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia locale cittadina.