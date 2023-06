Travolto da un'auto lungo il viale: ciclista in ospedale

Travolto da un’auto, sbalzato prima sul parabrezza e poi rovinosamente caduto sull’asfalto, per un uomo di 85 anni si è temuto il peggio. L’incidente è avvenuto all’ora di pranzo a Brescia: pochi minuti prima delle 12.30 di oggi (lunedì 12 giugno), l’anziano è stato investito da un’utilitaria mentre, in sella alla sua bici, stava precorrendo viale Venezia.

Un impatto piuttosto violento, anche se pare che l’auto procedesse a bassa velocità: come detto, l’anziano è piombato sul parabrezza e poi è rovinato sull’asfalto. Scattata la chiamata al numero unico per le emergenze, sul posto sono sopraggiunte un’ambulanza di Brescia soccorso e un’automedica. L’85enne non avrebbe mai perso i sensi: è stato portato a bordo di un’autolettiga alla clinica Poliambulanza di Brescia dove è poi stato ricoverato in codice giallo.

L’esatta dinamica è al vaglio della polizia locale di Brescia che si è occupata dei rilievi e degli accertamenti del caso. Stando a una prima ricostruzione, l’utilitaria proveniva da una strada laterale e si stava immettendo in viale Venezia.