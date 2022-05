Si schianta contro le auto in sosta e fugge, danni per migliaia di euro: caccia al pirata

Ha sbandato mentre percorreva Viale Venezia, proveninedo da Piazzale Arnaldo, poi ha centrato in pieno due auto che erano parcheggiate a fianco della carreggiata ed è fuggito come nulla fosse. È accaduto nella notte tra sabato e domenica, all'altezza del negozio Stile.

Ad accorgersi di quanto accaduto sono stati i proprietari delle due auto danneggiate - una Mini Cooper e una Toyota Prius - verso le 8.30 di domenica mattina. I due uomini vivono entrambi nella zona: l'amara sorpresa al risveglio, durante la consueta passeggiata quotidiana, ed è immediatamente scattata la chiamata alla polizia locale. I danni provocati sono importati: in tutto circa 7000 mila euro.

Dai primi accertamenti svolti dagli agenti, che sull'asfalto hanno recuperato numerosi pezzi dell'auto che ha causato l'incidente (parte dello specchietto e del paraurti e il deflettore ) si tratterebbe di un'Audi di colore grigio metallizzato.

Sono - per ora- le uniche informazioni che hanno potuto raccogliere: lungo viale Venezia non ci sono infatti telecamere Comunali e quelle private non sono rivolte verso la strada. Inoltre nessuno dei residenti dei palazzi della zona si sarebbe accorto di nulla. Chiunque avesse informazioni utili ai fini delle indagini, può contattare la sala operativa della polizia locale di Brescia.