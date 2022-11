Schianto davanti al supermercato: coinvolta una bimba, uomo intrappolato tra le lamiere

Pauroso schianto nella mattinata di oggi, venerdì 25 novembre, lungo viale Sant’Eufemia, a Brescia. Verso le 8, due auto - una Citroen e una Renault Capture - si sono scontrate all’altezza del supermercato Italmark. E per lunghi, interminabili, istanti si è temuto il peggio, anche perché su una delle due macchine viaggiava una bambina di 6 anni.

Scattata la chiamata ai soccorsi, sul posto sono sopraggiunte due ambulanze e una squadra dei vigili del fuoco di Brescia. Per la piccola un grande spavento, ma pare nulla di grave: per precauzione è stata comunque trasportata al pronto soccorso pediatrico del Civile di Brescia.

A destare maggiore preoccupazione sono state le condizioni di un uomo che viaggiava come passeggero su una delle due macchine: intrappolato nell’abitacolo, è stato liberato dai vigili del fuoco e poi trasportato al Civile: è stato poi ricoverato in codice giallo.

La dinamica è al vaglio della polizia locale di Brescia che si è occupata dei rilievi e della non facile gestione della viabilità sulla trafficata strada che collega Rezzato alla città. L’incidente ha mandato in tilt la circolazione: lunghissime colonne si sono formate in direzione di Brescia. Non solo: rallentamenti e code si sono formate anche sulle strade secondarie che attraversano il centro di Sant’Eufemia.