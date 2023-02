Sbanda e si schianta contro i veicoli in sosta: auto finisce ruote all’aria

Lo schianto contro i veicoli in sosta, poi l'auto che si ribalta e finisce ruote all'aria in mezzo alla carreggiata. È la spaventosa dinamica dell'incidente avvenuto a Brescia, verso le 21 di ieri (mercoledì 22 febbraio). Protagonista un ragazzo di 18 anni: per cause da accertare, ha perso il controllo della macchina, all’incrocio tra viale Italia e Via Pietro da Cemmo, e avrebbe urtato un’auto che era regolarmente in sosta.

Parecchi i danni provocati ai veicoli, mentre il 18enne sarebbe uscito miracolosamente illeso dall’abitacolo. Ma per lui, inizialmente, si è temuto il peggio: sul posto si sono recate d'urgenza un’ambulanza e un’automedica, oltre ai vigili del fuoco. Smaltito lo shock, il 18enne è stato visitato dai sanitari: per fortuna non si è reso necessario il ricovero in ospedale. I rilievi e le indagini sono stati affidati alla polizia locale.