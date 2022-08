Auto sbanda e si schianta lungo il viale: due ragazzi in ospedale

Sono finiti in ospedale – uno al Civile e uno alla Poliambulanza – i due giovani protagonisti del brutto incidente avvenuto a Brescia, nella notte tra domenica 21 e lunedì 22 agosto.

Verso le 2.45, un 25enne e una 26enne stavano viaggiando in auto lungo viale Bornata, quando – per cause ancora da accertare – il veicolo ha improvvisamente sbandato, schiantandosi a lato della carreggiata all'altezza di Borgo Wührer.

L'impatto è stato violento e, per i soccorsi, sono state inviate sul posto due ambulanze e un'automatica. I due ragazzi hanno riportato lesioni serie, ma non sono in pericolo di vita: sono stati portati nei due nosocomi cittadini per il ricovero in codice giallo.

Oltre agli uomini del 118, sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Brescia e una pattuglia della Polizia di Stato.