Auto si ribalta dopo lo schianto contro un bus, due feriti e caos traffico

Lo schianto contro un autobus, poi l’auto che si capovolge e finisce la sua corsa ruote all’aria, adagiata su un fianco. Lo spavento è stato tanto, così come i danni riportati dall’autobus di Arriva Italia e dalla macchina (una Ford) coinvolta nell’incidente, avvenuto poco prima delle 7 di oggi, mercoledì 23 novembre lungo via Volta, al confine tra Brescia e San Zeno Naviglio.

La chiamata al numero unico per le emergenze è scattata in codice rosso, ma per fortuna non si registrano feriti gravi tra i passeggeri del bus: solo uno di loro è stato trasportato in ospedale, in codice verde, per alcuni accertamenti. Anche l’automobilista se la sarebbe cavata con traumi non di grave entità: dopo le prime cure prestate sul posto, è stato trasferito alla clinica Poliambulanza: è stato ricoverato in codice giallo.

La dinamica dello schianto, avvenuto all’altezza del distributore Esso, è al vaglio della polizia stradale di Brescia che si è occupata dei rilievi. Pesanti, invece, le ripercussioni sul traffico: code e rallentamenti si sono formati durante le operazioni di soccorso dei feriti e di messa in sicurezza e rimozione dei veicoli coinvolti.