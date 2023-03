Schianto in rotonda, auto si ribalta: tanta paura per un ragazzo

Poco prima delle 20.30 di lunedì 6 marzo, due auto si sono scontrare nei pressi della rotonda tra via Volta e via Borgosatollo, a Brescia. A seguito dell'urto una delle due macchine (una Renault Clio) si è capovolta in mezzo alla rotatoria. Un gran boato che ha spaventato passanti e residenti e che ha inizialmente fatto temere il peggio. La chiamata ai soccorsi è infatti scattata in codice rosso e la centrale operativa del 112 ha inviato d'urgenza due ambulanze e una squadra dei vigili del fuoco.

La Renault Clio è andata praticamente distrutta nella rocambolesca carambola, ma (per fortuna) il ragazzo di 23 anni alla guida non avrebbe riportato ferite gravi. Dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato al pronto soccorso della clinica Poliambulanza per gli accertamenti del caso: è stato ricoverato in codice verde. Illeso il ragazzo di 26 anni che era al volante dell'altra macchina coinvolta.

I rilievi sono stati affidati alla polizia locale di Brescia, che sta cercando di ricostruire la dinamica e le responsabilità dell'incidente avvenuto all'altezza del supermercato Esselunga.