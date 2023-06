Schianto tra due auto all'incrocio: donna in ospedale, traffico in tilt

Traffico in tilt per circa un'ora nella mattinata di oggi, mercoledì 28 giugno, nella zona del quartiere Sant'Eustacchio di Brescia, per un incidente stradale che ha coinvolto due automobili.

Lo schianto è avvenuto verso le 8.10, nel trafficassimo incrocio tra via Veneto e via Montello, arteria che conduce in città i tanti pendolari in uscita dalla tangenziale Ovest: nell'arco di pochi minuti si sono formate code di diverse centinaia di metri.

Nello schianto è rimasta ferita una donna di 53 anni. Non gravi le lesioni riportate, fortunatamente: soccorsa da un'ambulanza della Croce Rossa, è stata portata al Città di Brescia per tutti gli accertamenti del caso.

Ancora da ricostruire l'esatta dinamica del sinistro, sulla quale sono in corso gli accertamenti della Polizia Locale, ma – probabilmente – pare che sia stato causato da una mancata precedenza.Â